اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها افتتحت محطة ترخيص اتوستراد عمّان الزرقاء، وحولت محطة ترخيص بني كنانة إلى مسائية.
ومع افتتاح هاتين المحطتين، ستكون عدد المحطات المسائية العاملة عشر محطات ترخيص، توزعت في المناطق التالية:
صويلح – مقابل المركز الأمني
أبو نصير – ساحة المركز الأمني
جسر مادبا – مقابل قضائية الدوريات الخارجية
متنزه غمدان – مقابل الدفاع المدني
القطرانة – بالقرب من مديرية زراعة القطرانة
العقبة – المنطقة الحرفية
محطة طريق عمان إربد – بالقرب من جامعة فيلادلفيا
محطة الشمال – مدينة إربد، بالقرب من أكاديمية أديسون
أوتستراد عمان الزرقاء – بالقرب من سلطة المياه
بني كنانة – ساحة المركز الأمني
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