الأربعاء 2025-07-23 11:29 ص
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

عربة الترخيص المتنقل
عربة الترخيص المتنقل
 
الأربعاء، 23-07-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي اربد، غدا الخميس برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي تلك الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام للتسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم ونقل الملكية وغيرها.

 
 
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