السبت 2025-11-01 10:45 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 01-11-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل الملقي والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي

مركبات جديدة متوقفة في المنطقة الحرة في الزرقاء.

أخبار محلية "الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تكريم طاقم دورية نجده انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال في محافظة المفرق

أخبار محلية تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال

تعبيرية

أخبار محلية "اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي

نقود أردنية

أخبار محلية مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"

ئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

مجلس النواب

شؤون برلمانية جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين



 
 





الأكثر مشاهدة