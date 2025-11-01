اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
-
أخبار متعلقة
-
"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال
-
"اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي
-
مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني
-
الصفدي: بقاء القوات الإسرائيلية في غزة يجعل الأمن مستحيلا
-
آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر