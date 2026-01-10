السبت 2026-01-10 04:51 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 10-01-2026 02:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي تقدمها محطة ترخيص صويلح المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ المقابلين، اعتباراً من يوم غد الأحد.

وأكدت الإدارة، الاستمرار بتقديم الخدمات في محطة ترخيص العقبة المسائية في موقعها الحالي حتى إشعار آخر.

 
 


