اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي تقدمها محطة ترخيص صويلح المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ المقابلين، اعتباراً من يوم غد الأحد.

