اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وأكدت الإدارة، الاستمرار بتقديم الخدمات في محطة ترخيص العقبة المسائية في موقعها الحالي حتى إشعار آخر.
