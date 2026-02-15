اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- طرحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الأحد مجموعة من الأرقام المميزة الثلاثية والرباعية والخماسية من ترميز 1 للبيع المباشر عبر البوابة الإلكترونية.

وبحسب الإدارة فإن البيع سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء 17-2-2026 وفق التفاصيل التالية: