الأحد 2026-02-15 05:40 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 15-02-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري-   طرحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الأحد مجموعة من الأرقام المميزة الثلاثية والرباعية والخماسية من ترميز 1 للبيع المباشر عبر البوابة الإلكترونية.

وبحسب الإدارة فإن البيع سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء 17-2-2026 وفق التفاصيل التالية:

 


Image1_2202615171629137279865.jpg
Image2_2202615171629137279865.jpg
Image3_2202615171629137279865.jpg
Image4_2202615171629137279865.jpg
Image1_2202615171648323059199.jpg
Image2_2202615171648323059199.jpg
Image3_2202615171648323059199.jpg 

 

 

 
 


اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

