الأحد 2026-02-22 11:45 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان
إدارة ترخيص السائقين والمركبات
 
الأحد، 22-02-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء غدا الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من التاسعة صباحا وحتى الواجدة ظهرا.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، ونظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


كما تقدم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على أوتوستراد عمان الزرقاء، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


