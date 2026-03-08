اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي تقدّمها محطة ترخيص أبو نصير المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ شمال عمان ابتداءً من هذا اليوم.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والاتحاد الأردني لشركات التأمين للتخفيف عن المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات في جميع الأوقات وبأقل جهد.