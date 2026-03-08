الأحد 2026-03-08 11:09 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأحد، 08-03-2026 09:49 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي تقدّمها محطة ترخيص أبو نصير المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ شمال عمان ابتداءً من هذا اليوم.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والاتحاد الأردني لشركات التأمين للتخفيف عن المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات في جميع الأوقات وبأقل جهد.


وتشمل الخدمة التي يقدّمها مركز الخدمات الحكومي الشامل، خدمة الفحص الفني إضافة لمعاملات وخدمات إدارة الترخيص كافة باستثناء الفحصين النظري والعملي.

 
 


