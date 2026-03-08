اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والاتحاد الأردني لشركات التأمين للتخفيف عن المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات في جميع الأوقات وبأقل جهد.
وتشمل الخدمة التي يقدّمها مركز الخدمات الحكومي الشامل، خدمة الفحص الفني إضافة لمعاملات وخدمات إدارة الترخيص كافة باستثناء الفحصين النظري والعملي.
