السبت 2026-03-28 10:40 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السبت، 28-03-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الازرق  الجديدة في محافظة الزرقاء اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


كما ستقدم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمركز امن المدينة بحي الحسين، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


أحدث الأخبار

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تحظر تصدير البنزين اعتبارا من نيسان

علم العراق

عربي ودولي قتيلان من الشرطة العراقية في استهداف في الموصل

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي 11شهيدا و 5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

أخبار محلية بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح غد



 






الأكثر مشاهدة