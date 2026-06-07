اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقالت الإدارة في بيان الأحد إن على الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تـميزا (الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية)، والمقرّر بيعها بالمزاد العلني التقدم بطلب خطي للقسم المالي في ماركا خلال ساعات الدوام الرسمي.
كما دعت إلى الاطلاع على الشروط والأحكام بعد صدور النظام المعدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2006، بتاريخ 4 حزيران الحالي.
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