الأحد 2026-06-07 12:50 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 07-06-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تـميزا المقرّر بيعها بالمزاد العلني إلى التقدم بطلب خطي لدى القسم المالي في الإدارة خلال ساعات الدوام الرسمي.

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وقالت الإدارة في بيان الأحد إن على الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تـميزا (الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية)، والمقرّر بيعها بالمزاد العلني التقدم بطلب خطي للقسم المالي في ماركا خلال ساعات الدوام الرسمي.


كما دعت إلى الاطلاع على الشروط والأحكام بعد صدور النظام المعدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2006، بتاريخ 4 حزيران الحالي.

 
 


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