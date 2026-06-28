اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن العرض الخاص بتخفيض أسعار الأرقام المميزة بنسبة 25%، والذي أطلقته احتفاءً بإنجازات المنتخب الوطني، ينتهي اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

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