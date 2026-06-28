اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ودعت الإدارة الراغبين بالاستفادة من العرض إلى إتمام إجراءات شراء الأرقام المميزة قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال خدمات البيع المباشر.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط اعتداءات كبيرة على الديسي وجنوب عمان لبيع مياه مخالفة
-
إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم
-
المومني: سمو الأمير الحسين ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس
-
العمل: لا تغيير على الإعفاءات الواردة في قرار فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
-
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت
-
تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات تبحثان تحديات القطاع
-
تنويه هام لأولياء أمور طلبة المدارس
-
ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا