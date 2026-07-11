السبت 2026-07-11 06:06 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
تعبيرية
 
السبت، 11-07-2026 03:37 م
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد، غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير الحسين التابعة لبلدية برقش، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد.
 
 


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