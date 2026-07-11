اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير الحسين التابعة لبلدية برقش، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد.
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