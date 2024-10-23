اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.