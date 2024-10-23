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اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل
الأربعاء، 23-10-2024 05:32 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.

 
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