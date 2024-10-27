اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وبحسب برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة البلدية في منطقة حريما، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
-
أخبار متعلقة
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان
-
دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية
-
مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك
-
وزارة المياه توقع مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية وآل البيت والزرقاء
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني
-
رئيس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية بتسلمه مهامه
-
بلدية مأدبا وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يبحثان عدة مشاريع
-
الدفاع المدني يُحذر المواطنين