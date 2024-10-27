اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الاثنين، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". اضافة اعلان



وبحسب برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة البلدية في منطقة حريما، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.