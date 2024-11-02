 
السبت 2024-11-02 03:09 م
 

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 02-11-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في المحافظة.

 
gnews

أحدث الأخبار

البحر الميت

أخبار محلية إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

م

عربي ودولي مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ت

عربي ودولي ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ا

اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 


الأكثر مشاهدة