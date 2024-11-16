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اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 16-11-2024 04:53 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة البلدية بمنطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا من يوم الأحد إلى الأربعاء المقبل، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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