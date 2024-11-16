اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة البلدية بمنطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا من يوم الأحد إلى الأربعاء المقبل، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
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