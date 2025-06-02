اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات تقديم جميع مواعيد فحص العملي والنظري والتي تصادف الثلاثاء 10 حزيران، الذي أصبح عطلة رسمية بحسب قرار رئاسة الوزراء، لتصبح بعد غد الأربعاء الموافق 4 حزيران.

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وأوضح مندوب الإدارة، أنه وبحسب النظام المعمول به في إدارة الترخيص لا يتم تنظيم أي موعد للفحص النظري أو العملي في أيام العطل المعلنة والمبرمجة، ولكن في حال إقرار أي عطلة بقرار من رئاسة الوزراء فيتم على الفور تعديل مواعيد الفحص بدون أن يتحمل الطالب أية رسوم إضافية.



ولفت إلى أنه وبالتعاون والتنسيق مع جمعية مراكز تدريب السواقين وجمعية المدربين تم إبلاغ جميع المتقدمين للفحص بالموعد الجديد.