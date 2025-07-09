اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص العالي في الطب للعام الجامعي (2025/2026).

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وعلى الأطباء المرشحين للقبول مراجعه كلية الدراسات العليا لاستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم في الجامعة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق (10/7/2025) يوم الاحد الموافق (13/7/2025) من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، وسوف يتم الاعلان عن قائمة الطلبة الاحتياط في حال استنكاف احد الاصلاء.

للاطلاع على اسماء المرشحين للقبول والوثائق المطلوبة: اضغط هنا



