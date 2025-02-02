اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

المعتمده من كلية الجراحين الامريكية ACS بتاريخ
2/2025/ 23,24,25
13,14,15/4/2025
علما بأنه يوجد أسعار خاصه وتفضيلية لكافة القطاعات في المملكة الاردنيه الهاشمية
و تشتمل الدورة على إعطاء محاضرات نظرية وعملية من شأنها تأهيل وتثقيف مقدمي الخدمة الطبية بكيفية التعامل الأمثل والآمن مع مرضى الإصابات .
وهي متاحة للراغبين بالإنتساب لهذه الدورات من القطاع الصحي بشقية العام والخاص.
لمزيد من المعلومات حول دوره ( ATLS) القادمه
يرجى الاتصال على الارقام
التالية :
0772303337
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