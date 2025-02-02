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اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الأحد، 02-02-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   يعلن المركز التعليمي الوطني للإسعاف و الطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية دورة بعنوان" دورة دعم الحياه المتقدم للإصابات والحوادث الخاصة للأطباء"ATLS
المعتمده من كلية الجراحين الامريكية ACS  بتاريخ 
 2/2025/ 23,24,25
13,14,15/4/2025

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علما بأنه يوجد أسعار خاصه وتفضيلية لكافة القطاعات في المملكة الاردنيه الهاشمية
و تشتمل الدورة على إعطاء محاضرات نظرية وعملية من شأنها تأهيل وتثقيف مقدمي الخدمة الطبية بكيفية التعامل الأمثل والآمن مع مرضى الإصابات    .


وهي متاحة للراغبين بالإنتساب لهذه الدورات من القطاع الصحي بشقية العام والخاص.
لمزيد من المعلومات حول دوره ( ATLS) القادمه  
 يرجى الاتصال على الارقام 
التالية :
0772303337

 
gnews

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