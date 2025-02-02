اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- يعلن المركز التعليمي الوطني للإسعاف و الطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية دورة بعنوان" دورة دعم الحياه المتقدم للإصابات والحوادث الخاصة للأطباء"ATLS

المعتمده من كلية الجراحين الامريكية ACS بتاريخ

2/2025/ 23,24,25

13,14,15/4/2025

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علما بأنه يوجد أسعار خاصه وتفضيلية لكافة القطاعات في المملكة الاردنيه الهاشمية

و تشتمل الدورة على إعطاء محاضرات نظرية وعملية من شأنها تأهيل وتثقيف مقدمي الخدمة الطبية بكيفية التعامل الأمثل والآمن مع مرضى الإصابات .