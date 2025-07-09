اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- يُعلن المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية عن عقد دورة بعنوان "التعامل مع الإصابات لمرحلة ما قبل المستشفى (PHTLS)"، والمقرّر عقدها بتاريخ 18–19 / 8 / 2025. اضافة اعلان





وتعتبر هذه الدورة معتمدة دولياً، وتُعنى بتأهيل وتثقيف الكوادر الطبية من مختلف التخصصات بكيفية التقييم والتعامل السريع والآمن مع مرضى الإصابات في المرحلة التي تسبق وصولهم إلى المستشفى، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في طب الطوارئ.



وتشمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية مكثفة، وهي متاحة للراغبين بالالتحاق من العاملين في القطاع الصحي العام والخاص، علماً بأنه تتوفر أسعار خاصة وتفضيلية لكافة القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية.



