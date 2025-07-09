اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

وتعتبر هذه الدورة معتمدة دولياً، وتُعنى بتأهيل وتثقيف الكوادر الطبية من مختلف التخصصات بكيفية التقييم والتعامل السريع والآمن مع مرضى الإصابات في المرحلة التي تسبق وصولهم إلى المستشفى، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في طب الطوارئ.
وتشمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية مكثفة، وهي متاحة للراغبين بالالتحاق من العاملين في القطاع الصحي العام والخاص، علماً بأنه تتوفر أسعار خاصة وتفضيلية لكافة القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية.
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