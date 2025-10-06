الإثنين 2025-10-06 02:18 م
 

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية التأهيل الفني و التخطيط عن عن فتح باب التسجيل لبرنامج تدريب الاطباء المدنيين ( برنامج الاقامه) بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية في التخصصات الطبية التالية لدورة كانون الثاني  /2026. https://jrms.jaf.mil.jo/contents/adver_tismentar.aspx اضافة اعلان
 
 
