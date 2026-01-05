اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

ويعكس افتتاح الفرع الجديد التزام الخدمات الطبية الملكية والبنك العربى بدعم القطاع الطبى وتعزيز الحضور المصرفى في المواقع الحيوية التي تخدم العاملين فى قطاع الرعاية الطبية، بالإضافة للعملاء من المرضى والمراجعين والزوار.
وقال العميد الطبيب سهل الحموري "إن افتتاح فرع جديد للبنك العربي في مدينة الحسين الطبية يترجم التكامل بين القطاعين الطبى والمصرفى، ودوره فى دعم احتياجات المنظومة الطبية، من خلال تمكين الأطباء والعاملين فى القطاع الطبى من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة وسهولة، بما يواكب طبيعة عملهم ومتطلباته.
