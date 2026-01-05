اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- افتتح البنك العربي، اليوم الاثنين، فرعه الجديد بمدينة الحسين الطبية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، ومدير منطقة الأردن فى البنك العربي وليد السمهوري.

ويعكس افتتاح الفرع الجديد التزام الخدمات الطبية الملكية والبنك العربى بدعم القطاع الطبى وتعزيز الحضور المصرفى في المواقع الحيوية التي تخدم العاملين فى قطاع الرعاية الطبية، بالإضافة للعملاء من المرضى والمراجعين والزوار.