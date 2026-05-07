اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

وقال رئيس دائرة العيون العميد الطبيب مهند البدور "إن اختصاص طب وجراحة العيون شهد نهضة نوعية وتقدماً متسارعاً، شمل كافة الاختصاصات الفرعية الدقيقة من حيث وسائل التشخيص وأجهزة العمليات الجراحية ونوعيتها، والعلاجات الطبية الحديثة بمختلف أشكالها"، مؤكداً أن دائرة العيون تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعمل على تأهيل كوادرها ورفدهم بالخبرات لصقل مهاراتهم لتقديم خدمات طبية مميزة. من جانبها، قالت رئيس اختصاص القرنية والجزء الأمامي والليزك العقيد الطبيب نانسي الرقاد "إن القرنية الصناعية شكلت عبر العقود قصة تطور علمي وإنساني، وبدأت كمحاولات جريئة لإنقاذ البصر لدى المرضى الذين لم تعد زراعة القرنية التقليدية خياراً ناجحاً، وخصوصاً في الحالات المعقدة الناتجة عن الحروق الكيميائية، والتليفات الشديدة، وأمراض سطح العين المتقدمة". وأشارت الرقاد إلى أن فكرة استبدال القرنية البشرية ببديل صناعي مرت بمراحل طويلة من البحث والتطوير، حتى وصلت إلى ما نشهده اليوم من نتائج واعدة وتقنيات متقدمة أعادت الأمل لمرضى كانوا يواجهون فقدان البصر بشكل دائم. من جانبه، بيّن مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، أن النجاحات التي تحققت في زراعة القرنية الصناعية هي ثمرة عمل جماعي متكامل يجمع بين الخبرة العلمية والفنية، مؤكداً أن الخدمات الطبية الملكية ستبقى في طليعة المؤسسات الصحية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار خدمة للوطن والمواطن، بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة والكوادر الطبية المتخصصة. وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت جهوداً مكثفة لتعزيز البنية التحتية وتطوير الأجهزة الطبية الحديثة، وتزويد المستشفيات الطرفية بأحدث التقنيات، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتقدمة إلى جميع مناطق المملكة. واشتمل اليوم العلمي على محاضرات علمية حول القرنية الصناعية وتاريخها، وكيفية إجرائها ومتابعتها، والعلاجات اللازمة لنجاحها، والمضاعفات التي قد تحدث للمرضى وطريقة التعامل معها. وفي نهاية اليوم العلمي، كرّم مدير عام الخدمات الطبية الملكية الجهات الداعمة لإنجاح اليوم العلمي، وعدداً من المرضى الذين نجحت زراعة القرنيات لهم.
