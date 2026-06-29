اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

وقال رئيس اختصاص جراحة العمود الفقري في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، العقيد الطبيب راكان اللوزي، إنه تم إجراء **ثماني عمليات** باستخدام المنظار، بالتعاون مع البروفيسور الروماني أوفيديو باليا، وجميعها تكللت بالنجاح.
من جانبه، أكد رئيس اختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، العقيد الطبيب رائد الجبور، أن التقنية توفر دقة عالية في التدخل الجراحي، وتقلل الألم والمضاعفات، وتسهم في تسريع تعافي المرضى وخفض مدة إقامتهم في المستشفى.
بدوره، أشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري، بجهود الكوادر الطبية، مؤكدًا أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن نهج الخدمات الطبية الملكية في مواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات العلاجية.
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