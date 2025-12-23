الأربعاء 2025-12-24 12:29 ص

اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان أنها ستكون مغلقة أمام المراجعين خلال ساعات العمل الرسمية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول/ديسمبر وحتى يوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر، على أن تستأنف عملها كالمعتاد يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر.

اضافة اعلان


وأكدت السفارة أن خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الأردن ستبقى متاحة خارج أوقات الدوام الرسمي طوال فترة الإغلاق، مشيرة إلى إمكانية التواصل في الحالات الطارئة عبر الهاتف المخصص لذلك.


وأوضحت أن عنوان السفارة يقع في منطقة أم أذينة – شارع الأمويين رقم 37 في العاصمة عمّان، فيما يمكن التواصل في حالات الطوارئ خلال ساعات الدوام الرسمي على الرقم ‎+962 6 590-6000، وخارج ساعات الدوام الرسمي على الرقم ‎+962 6 590-6500.


كما دعت السفارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، أو التواصل مع دائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية عبر الأرقام المخصصة لذلك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة برودة القدمين المستمرة.. علامة تحذيرية لمشكلات صحية متعددة

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الطقس الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

ل

أسواق ومال "غازبروم": الاستهلاك العالمي للغاز يتجاوز التوقعات في 2025 رغم العوامل السياسية

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

عربي ودولي النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

ل

أخبار محلية الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

عربي ودولي ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة



 






الأكثر مشاهدة