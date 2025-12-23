اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

وأكدت السفارة أن خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الأردن ستبقى متاحة خارج أوقات الدوام الرسمي طوال فترة الإغلاق، مشيرة إلى إمكانية التواصل في الحالات الطارئة عبر الهاتف المخصص لذلك.
وأوضحت أن عنوان السفارة يقع في منطقة أم أذينة – شارع الأمويين رقم 37 في العاصمة عمّان، فيما يمكن التواصل في حالات الطوارئ خلال ساعات الدوام الرسمي على الرقم +962 6 590-6000، وخارج ساعات الدوام الرسمي على الرقم +962 6 590-6500.
كما دعت السفارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، أو التواصل مع دائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية عبر الأرقام المخصصة لذلك.
