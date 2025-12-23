اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان أنها ستكون مغلقة أمام المراجعين خلال ساعات العمل الرسمية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول/ديسمبر وحتى يوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر، على أن تستأنف عملها كالمعتاد يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت السفارة أن خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الأردن ستبقى متاحة خارج أوقات الدوام الرسمي طوال فترة الإغلاق، مشيرة إلى إمكانية التواصل في الحالات الطارئة عبر الهاتف المخصص لذلك.



وأوضحت أن عنوان السفارة يقع في منطقة أم أذينة – شارع الأمويين رقم 37 في العاصمة عمّان، فيما يمكن التواصل في حالات الطوارئ خلال ساعات الدوام الرسمي على الرقم ‎+962 6 590-6000، وخارج ساعات الدوام الرسمي على الرقم ‎+962 6 590-6500.