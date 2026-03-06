اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن إلغاء جميع مواعيد تأشيرات الهجرة وغير الهجرة حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكدت السفارة في بيان، أن سلامة المتقدمين للحصول على التأشيرات تبقى أولوية قصوى، داعيةً الأشخاص الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً إلى عدم الحضور إلى مبنى السفارة.