اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

وأكدت السفارة في بيان، أن سلامة المتقدمين للحصول على التأشيرات تبقى أولوية قصوى، داعيةً الأشخاص الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً إلى عدم الحضور إلى مبنى السفارة.
وقالت السفارة، إنها ستتواصل مع أصحاب المواعيد لإعادة جدولتها فور استئناف خدمات إصدار التأشيرات.
