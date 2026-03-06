الجمعة 2026-03-06 10:25 م

اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

r
أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 09:42 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن إلغاء جميع مواعيد تأشيرات الهجرة وغير الهجرة حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع في المنطقة.

اضافة اعلان


وأكدت السفارة في بيان، أن سلامة المتقدمين للحصول على التأشيرات تبقى أولوية قصوى، داعيةً الأشخاص الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً إلى عدم الحضور إلى مبنى السفارة.


وقالت السفارة، إنها ستتواصل مع أصحاب المواعيد لإعادة جدولتها فور استئناف خدمات إصدار التأشيرات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أذربيجان تعلن إحباط عدة مخططات إرهابية إيرانية

ا

أسواق ومال الخام الأميركي وخام برنت يقفزان فوق 90 دولاراً

ب

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين

ق

أسواق ومال صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا

r

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

ب

عربي ودولي غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط

ب

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية

ب

اقتصاد محلي توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن



 






الأكثر مشاهدة