الأربعاء 2025-05-07 09:04 ص
 

اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 08:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة سلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية عن رغبتها ببيع سيارة غير مجمركة.

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