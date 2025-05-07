اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن

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الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة سلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية عن رغبتها ببيع سيارة غير مجمركة.

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