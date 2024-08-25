اعلان صادر عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

2.مدة البرنامج (6 الى 7) أشهر وحسب البرنامج للذكور و(3) أشهر للإناث.
3. يمنح المتدرب خلال مراحل البرنامج التدريبي الإمتيازات التالية:
أ.مصروف جيب(75) ديناراً +(25) ديناراً بدل مواصلات للمهن الإنشائية.
مصروف جيب(50) ديناراً +(25) ديناراً بدل مواصلات لباقي المهن.
ب.اللباس خلال مراحل التدريب المختلفة.
جـ.شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
د.شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
4. شروط القبول.
أ.أن يكون أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات.
ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك.
جـ. أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً.
د.أن لا يقل العمر عن (17عاماً) ولا يزيد عن (30) عاماً للذكور.
هـ .أن لا يقل العمر عن (17عاماً) ولا يزيد عن (35) عاماً للاناث.
و.أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يجتاز فحص القبول المقرر.
5. الوثائق المطلوبة:
أ. شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
ب.صورة عن دفتر العائلة.
جـ.صورة عن شهادة الولادة.
د.صورة عن هوية الأحوال المدنية مثبت عليها.
هـ.صورة عن شهادة الدراسة وشهادة الخبرة (إن وجدت).
و.صورة شخصية حديثة عدد (2).
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