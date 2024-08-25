اعلان صادر عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

الوكيل الإخباري- تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (31) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجيستيات والطاقة الشمسية بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات) للأعمار من (17-30)عاماً، واعتباراً من 15/8/2024 ولغاية 20/10/2024 وعبر الرابط الالكتروني على الموقع الرسمي للشركة.

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