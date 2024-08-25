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اعلان صادر عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

القيادة العامة للقوات المسلحة
القيادة العامة للقوات المسلحة
الأحد، 25-08-2024 06:09 م

الوكيل الإخباري-   تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (31) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجيستيات والطاقة الشمسية بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات) للأعمار من (17-30)عاماً، واعتباراً من 15/8/2024 ولغاية 20/10/2024 وعبر الرابط الالكتروني على الموقع الرسمي للشركة.

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2.مدة البرنامج (6 الى 7) أشهر وحسب البرنامج للذكور و(3) أشهر للإناث.
3.     يمنح المتدرب خلال مراحل البرنامج التدريبي الإمتيازات التالية:
أ.مصروف جيب(75) ديناراً +(25) ديناراً بدل مواصلات للمهن الإنشائية.
       مصروف جيب(50) ديناراً +(25) ديناراً بدل مواصلات لباقي المهن.
 ب.اللباس خلال مراحل التدريب المختلفة.
 جـ.شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
 د.شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
 4.     شروط القبول.
أ.أن يكون أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات.
ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 جـ. أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً.
 د.أن لا يقل العمر عن (17عاماً) ولا يزيد عن (30) عاماً للذكور.
 هـ .أن لا يقل العمر عن (17عاماً) ولا يزيد عن (35) عاماً للاناث.
 و.أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يجتاز فحص القبول المقرر.
 5.     الوثائق المطلوبة:
أ. شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
ب.صورة عن دفتر العائلة.
جـ.صورة عن شهادة الولادة.
د.صورة عن هوية الأحوال المدنية مثبت عليها.
هـ.صورة عن شهادة الدراسة وشهادة الخبرة (إن وجدت).
و.صورة شخصية حديثة عدد (2).

 
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