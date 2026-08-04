اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الوكيل الإخباري- تدعو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، جميع المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة لعام 2026) من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية عبر الرابط KHIDMETALAM.GOV.JO للحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق المطلوبة.

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