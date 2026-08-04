الثلاثاء 2026-08-04 01:25 م

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   تدعو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، جميع المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة لعام 2026) من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية عبر الرابط KHIDMETALAM.GOV.JO للحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق المطلوبة.

اضافة اعلان


يرجى الالتزام بالمواعيد المحددة وتحديث البيانات لضمان استكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق بنجاح.
للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة المنصة باستمرار

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

أخبار محلية اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

أخبار محلية الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

شؤون برلمانية الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

شؤون برلمانية نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

شؤون برلمانية النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة

شؤون برلمانية العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 