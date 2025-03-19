اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

04:54 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة وعيد الفطر السعيد من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءاً بهذه المناسبات وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس. اضافة اعلان

