الأربعاء 2025-12-24 10:15 ص

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الأربعاء، 24-12-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار دوام أسواقها كالمعتاد يوم غد الخميس الذي يصادف عيد الميلاد المجيد، وكذلك يوم الجمعة الذي يليه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي حرصاً من المؤسسة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بسهولة، لا سيما خلال فترة الأعياد مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة.


ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً التي شملت أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية التي تنتهي حتى مساء بعد غد الجمعة، بنسب وصلت الى 48 بالمئة لبعض المواد.


وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات: عمان، الزرقاء، اربد، مادبا والبلقاء، لافتا الى أنه بإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق "اوفرات" المتوفر على "اندرويد" و" IOS"، وكذلك بإمكان الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على "اندرويد" و" IOS "تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العلم الروسي

عربي ودولي مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية هيئة الإعلام: إجراءات لضبط مخالفات تتعلق بمقابلات طلبة "التوجيهي" بعد الامتحانات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1918 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 770 طنا والورقيات 244 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

كاليفورنيا

عربي ودولي عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يحيل اليوم تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 237 كم/ ساعة على طريق الزرقاء

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها

خاص بالوكيل مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير



 






الأكثر مشاهدة