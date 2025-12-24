اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي حرصاً من المؤسسة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بسهولة، لا سيما خلال فترة الأعياد مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً التي شملت أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية التي تنتهي حتى مساء بعد غد الجمعة، بنسب وصلت الى 48 بالمئة لبعض المواد.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات: عمان، الزرقاء، اربد، مادبا والبلقاء، لافتا الى أنه بإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق "اوفرات" المتوفر على "اندرويد" و" IOS"، وكذلك بإمكان الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على "اندرويد" و" IOS "تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
