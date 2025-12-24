اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار دوام أسواقها كالمعتاد يوم غد الخميس الذي يصادف عيد الميلاد المجيد، وكذلك يوم الجمعة الذي يليه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي حرصاً من المؤسسة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بسهولة، لا سيما خلال فترة الأعياد مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة.



ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً التي شملت أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية التي تنتهي حتى مساء بعد غد الجمعة، بنسب وصلت الى 48 بالمئة لبعض المواد.