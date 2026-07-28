اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيديو توعوياً يتناول تفاصيل خدمة " المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل "، والتي تهدف إلى ضمان تلقي العامل المصاب للرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري ودون أي تأخير أو ودون ترتيب أي تكاليف مالية على المنشآت.



وأوضحت المؤسسة من خلال الفيديو التوضيحي المنشور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل، التي توفرها إلكترونياً، شكّلت نقلة نوعية في آلية التعامل مع إصابات العمل، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه العاملين والمنشآت سابقاً، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة للمصابين دون تأخير.

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