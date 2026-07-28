الثلاثاء 2026-07-28 12:53 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيديو توعوياً يتناول تفاصيل خدمة " المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل "، والتي تهدف إلى ضمان تلقي العامل المصاب للرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري ودون أي تأخير أو ودون ترتيب أي تكاليف مالية على المنشآت.

وأوضحت المؤسسة من خلال الفيديو التوضيحي المنشور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل، التي توفرها إلكترونياً، شكّلت نقلة نوعية في آلية التعامل مع إصابات العمل، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه العاملين والمنشآت سابقاً، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة للمصابين دون تأخير.

اضافة اعلان


وتضمن الفيديو عرضاً حول ميزات خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل التي تتمثل في تمكين ضابط ارتباط المنشأة من التبليغ عن الإصابة فور وقوعها إلكترونياً عبر موقع المؤسسة أو الرابط المباشر للخدمة، إضافة إلى استقبال المصاب في شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة دون تحمل العامل أو الشركة أي تكاليف مالية، وضمان وصول الحقوق العلاجية لمستحقيها بمرونة عالية ودون تعقيدات إدارية.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

أخبار الشركات هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

شثي

المرأة والجمال اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

ثق

طب وصحة قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

سصشي

فن ومشاهير شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 