اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وأوضحت المؤسسة من خلال الفيديو التوضيحي المنشور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل، التي توفرها إلكترونياً، شكّلت نقلة نوعية في آلية التعامل مع إصابات العمل، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه العاملين والمنشآت سابقاً، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة للمصابين دون تأخير.
وتضمن الفيديو عرضاً حول ميزات خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل التي تتمثل في تمكين ضابط ارتباط المنشأة من التبليغ عن الإصابة فور وقوعها إلكترونياً عبر موقع المؤسسة أو الرابط المباشر للخدمة، إضافة إلى استقبال المصاب في شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة دون تحمل العامل أو الشركة أي تكاليف مالية، وضمان وصول الحقوق العلاجية لمستحقيها بمرونة عالية ودون تعقيدات إدارية.
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