اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات ابتداءً من يوم الأحد القادم

وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.
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