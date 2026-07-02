الخميس 2026-07-02 04:53 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات ابتداءً من يوم الأحد القادم

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الخميس، 02-07-2026 03:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تُقدَّم في محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي ابتداءً من يوم الأحد 2026/7/5.اضافة اعلان


وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.
 
 


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