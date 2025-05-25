اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وأوضح، أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.
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