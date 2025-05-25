اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد غدا الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.