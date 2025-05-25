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اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

مركز ترخيص السواقين والمركبات
مركز ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 25-05-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد غدا الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وأوضح، أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.

 
gnews

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