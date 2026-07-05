اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم

وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.
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