اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تُقدَّم في محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي ابتداءً من يوم الأحد 2026/7/5 م اضافة اعلان





وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.





