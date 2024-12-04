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اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 04-12-2024 08:09 م
الوكيل الإخباري-   عملت محطة الترخيص المتنقل في مناطق البادية طيلة أيام هذا الأسبوع والشهر الجاري، وحسب البرنامج المعد مسبقاً، والذي تم نشره على مواقع وصفحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام.اضافة اعلان


وشهدت المحطة إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء الممنوح للمركبات المنتهية الترخيص، بموجب قرار رئاسة الوزراء الذي أعفى المركبات المنتهي ترخيصها من جميع الغرامات المترتبة عليها، فضلاً عن إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنتين من رسوم إعادة التسجيل والغرامات. 

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أطلقت اعتباراً من يوم الأحد الماضي محطة ترخيص متنقل متكاملة للعمل في مناطق البادية واختصاصاتها تلبية لاحتياجات المواطنين الراغبين بالاستفادة من القرار.
 
ودعت إدارة الترخيص إلى متابعة صفحات مديرية الأمن العام ومواقعها الرسمية للتعرف على أوقات ومناطق عمل محطات الترخيص المتنقل سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي وبعد انتهائها، فضلاً عن مواصلة جميع أقسام الترخيص في محافظات المملكة باستقبال المراجعين والتسهيل عليهم للاستفادة من قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
 
gnews

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