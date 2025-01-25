اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.
-
أخبار متعلقة
-
"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الأول لشبكة النساء الحزبيات
-
تحذير هام للاردنيين عند شراء الذهب
-
وزير الزراعة يفتتح بازار "ملتقى همم الخيري" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي المحارمة
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بمحافظة مادبا
-
وزير الزراعة: إنشاء مصنع للخروب في إربد
-
توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينار على اسر اردنية
-
رسميا.. الأسيران الأردنيان عمار الحويطات وثائر اللوزي يعتنقان الحرية