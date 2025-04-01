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اعلان صادر عن جامعة اليرموك

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 01-04-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، قناة الجامعة الرسمية على منصة "يوتيوب"، وذلك في سياق رؤيتها لمواكبة تطورات العمل الصحفي والإعلامي.

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وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة محمد حجات، إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تمثلُ نقلة نوعية في مجال الاتصال الرقمي لما لها من آثار إيجابية في عمل المؤسسات ذات الصلة المباشرة بالجمهور، وعليه حرصت وتحرص دائرة العلاقات العامة والإعلام على توظيف هذه المنصات في بناء وتعزيز السمعة والعراقة الأكاديمية لجامعة اليرموك.

 
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