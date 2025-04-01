اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، قناة الجامعة الرسمية على منصة "يوتيوب"، وذلك في سياق رؤيتها لمواكبة تطورات العمل الصحفي والإعلامي.

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