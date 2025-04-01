اعلان صادر عن جامعة اليرموك

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة محمد حجات، إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تمثلُ نقلة نوعية في مجال الاتصال الرقمي لما لها من آثار إيجابية في عمل المؤسسات ذات الصلة المباشرة بالجمهور، وعليه حرصت وتحرص دائرة العلاقات العامة والإعلام على توظيف هذه المنصات في بناء وتعزيز السمعة والعراقة الأكاديمية لجامعة اليرموك.
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