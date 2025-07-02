الأربعاء 2025-07-02 10:17 ص
 

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، عن توفر شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني.اضافة اعلان


واشترط بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة فنية و7 سنوات خبرة إشرافية وقيادية.

ويبدأ إستقبال الطلبات اليوم 02/07/2025، وينتهي يوم 10/07/2025.

وتاليا تفاصيل الوظيفة:



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