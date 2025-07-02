اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

واشترط بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة فنية و7 سنوات خبرة إشرافية وقيادية.
ويبدأ إستقبال الطلبات اليوم 02/07/2025، وينتهي يوم 10/07/2025.
وتاليا تفاصيل الوظيفة:
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