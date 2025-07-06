اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، عن توفر شاغر وظيفة أمين عام المجلس الطبي الأردني.



واشترطت الرئاسة، بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة عملية منها 5 سنوات متخصصة على الأقل في مجال العمل، و7 سنوات خبرة قيادية وإشرافية منها 3 سنوات على الأقل في وظائف قيادية.



وتاليا تفاصيل الوظيفة:

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