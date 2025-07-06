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اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

ب
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، عن توفر شاغر وظيفة أمين عام المجلس الطبي الأردني.

واشترطت الرئاسة، بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة عملية منها 5 سنوات متخصصة على الأقل في مجال العمل، و7 سنوات خبرة قيادية وإشرافية منها 3 سنوات على الأقل في وظائف قيادية.

وتاليا تفاصيل الوظيفة:

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