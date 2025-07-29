الثلاثاء 2025-07-29 07:07 م
 

اعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري- أعلن سلاح الجو الملكي الأردني عن فتح باب الانتساب للراغبين بالانضمام إلى صفوف صقور الوطن، من خلال برنامج بكالوريوس علوم الطيران.

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ودعا الطلبة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة إلى التقدم لمقابلة لجنة الانتخاب، لتحقيق حلم الطيران والانضمام إلى صفوف الأبطال المدافعين عن سماء الأردن.


ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود سلاح الجو الملكي لاستقطاب الشباب الأردني الطموح، ذكوراً وإناثاً، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، للالتحاق بهذا البرنامج النوعي الذي يجمع بين الشرف العسكري والعلم الأكاديمي، ويؤهل الملتحقين ليكونوا جزءاً من قوة جوية وطنية ذات كفاءة عالية.

 

ويتم تقديم الطلبات وارفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال  الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي:
www.RJAF.mil.jo


والذي سيتم تفعيله مجاناً حين صدور نتائج الثانوية العامة

 

وتاليا التفاصيل:

 


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gnews

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