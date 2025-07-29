اعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود سلاح الجو الملكي لاستقطاب الشباب الأردني الطموح، ذكوراً وإناثاً، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، للالتحاق بهذا البرنامج النوعي الذي يجمع بين الشرف العسكري والعلم الأكاديمي، ويؤهل الملتحقين ليكونوا جزءاً من قوة جوية وطنية ذات كفاءة عالية.
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والذي سيتم تفعيله مجاناً حين صدور نتائج الثانوية العامة
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