اعلان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم ورود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة في تقرير ديوان المحاسبة الثاني والسبعين لعام 2023.

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وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير أن خلو التقرير من وجود ملاحظات سلبيّة على المؤسسة، يشير إلى الالتزام التّامّ من قبل المؤسسة بالمعايير المالية والإدارية، والحرص على الحوكمة المؤسسية، وانتهاج الشّفافيّة، خصوصاً وأنّ المؤسسة تؤدّي دوراً هامّاً في الاقتصاد الوطني، وخاصة في تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة .