اعلان صادر عن مديرية الامن العام

المسافرين (العرب - ال vip ) :تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعه (8:00) وتنتهي عند الساعه
تعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الاثنين الموافق 30/9/2024
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