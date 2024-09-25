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اعلان صادر عن مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الأربعاء، 25-09-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري- اكدت مديرية الامن العام للمسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين انه سوف يتم التعديل على ساعات العمل الرسمي للجسر ليوم الأحد فقط الموافق 29 / 9 / 2024 وكما هو مبين ادناه.

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المسافرين (العرب - ال vip ) :تبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعه (8:00) وتنتهي عند الساعه

 (12:00 ).


تعود الحركة كالمعتاد في صباح يوم الاثنين الموافق 30/9/2024

 

ملاحظة: على جميع المسافرين المغادرين بإتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه .

 
gnews

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