اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.
وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:
أرضي، (065692368)،( 065699916)
تلفاكس، (5666492)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439).
وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، داعية الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة.
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