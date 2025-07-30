الأربعاء 2025-07-30 05:06 م
 

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 30-07-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، الصف الحادي عشر.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.


وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: 
أرضي، (065692368)،( 065699916)
تلفاكس، (5666492)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439).

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، داعية الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير

أخبار محلية إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى ترؤسه اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك لدى لقائه شخصيات إعلامية: الأردن كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

6غلالا

فيديو الوكيل ظاهرة "التشحيط" تؤرق أهالي تلاع العلي



 
 





الأكثر مشاهدة