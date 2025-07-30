اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، الصف الحادي عشر.

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وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.