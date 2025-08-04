اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التربية والتعليم ان موعد اختبار الطلبة المرشحين لبرنامج التسريع الأكاديمي السبت، 9 آب 2025 الساعة 11:00 صباحًا.

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كما بينت ان اختبار الطلبة المرشحين لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز سينعقد السبت، 9 آب 2025

الساعة 11:00 صباحًا.