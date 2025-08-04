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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 04-08-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت وزارة التربية والتعليم ان موعد اختبار الطلبة المرشحين لبرنامج التسريع الأكاديمي السبت، 9 آب 2025 الساعة 11:00 صباحًا.

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كما بينت ان اختبار الطلبة المرشحين لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز سينعقد السبت، 9 آب 2025
الساعة 11:00 صباحًا.


للاطلاع على رقم الجلوس، ومركز الامتحان انقر هنا

 
 
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