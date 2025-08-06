اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي، ينتهي يوم غد الخميس في المدارس الحكوميَّة.

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وبينت ان التَّسجيل إلكتروني عبر الرَّابط https://eservices.moe.gov.jo.

واضافت انه يُقبل الأطفال من مواليد 1/ 1/ 2019 ولغاية 31/ 12/ 2019 فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات في 31/ 12/ 2025.



وبينت ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكريَّة بالتوجُّه المباشر إلى تلك المدارس.