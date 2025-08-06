الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 06-08-2025 06:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي، ينتهي يوم غد الخميس في المدارس الحكوميَّة.

اضافة اعلان


وبينت ان التَّسجيل إلكتروني عبر الرَّابط  https://eservices.moe.gov.jo.

 

واضافت انه يُقبل الأطفال من مواليد 1/ 1/ 2019 ولغاية 31/ 12/ 2019 فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات في  31/ 12/ 2025.  


وبينت ان  تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس  وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكريَّة بالتوجُّه المباشر إلى تلك المدارس.


وأشارت إلى أن الأطفال المسجلين حاليًا في رياض الأطفال الحكومية ( KG2 )، ترفع ملفاتهم تلقائيًا في المدرسة ذاتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

غا

تكنولوجيا أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر



 
 





الأكثر مشاهدة