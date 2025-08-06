اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

وبينت ان التَّسجيل إلكتروني عبر الرَّابط https://eservices.moe.gov.jo.
وبينت ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكريَّة بالتوجُّه المباشر إلى تلك المدارس.
وأشارت إلى أن الأطفال المسجلين حاليًا في رياض الأطفال الحكومية ( KG2 )، ترفع ملفاتهم تلقائيًا في المدرسة ذاتها.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية
-
المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"
-
غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية
-
عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة