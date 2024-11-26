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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 26-11-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-    بدأت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الثلاثاء، وبمناسبة يوم اللغة العربية العالمي، مسابقة (أجمل قصيدة)، على مستوى مدارس شبكة منطقة (إيدون) للذكور والإناث، وبمشاركة مدارس حكومية وخاصة.

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وقالت مديرة "تربية بني عبيد" نسرين البكار، خلال انطلاق المسابقة في مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية للبنات، إن المسابقة تهدف إلى توفير منصة للطلاب من جميع المراحل الدراسية، للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الشعر، وتشجيع الإبداع الأدبي وتنمية المواهب الشعرية لدى الطلاب، مبينة أن المسابقة اشترطت أن تكون القصائد المكتوبة والملقاة حول الوطن واللغة العربية.


وأثنت البكار، على مديرة المدرسة الدكتورة أسماء طلفاح، في تشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقة، لما لها من دور كبير في إبراز مواهبهم وصقل شخصيتهم، داعية إلى أن تتوسع هذه المسابقة مستقبلا لتشمل المدارس كافة.


وقالت إن المسابقة، التي تستمر يومين، ستستهدف الفئة العمرية للمرحلتين الأساسيتين الدنيا والعليا، وستقوم لجنة تحكيم مكونة من عدد من المشرفين التربويين بتقييم المشاركات لإعلان الفائزين.

 
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