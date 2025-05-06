اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف تعليمية شاغرة للعام الدراسي 2025/2026 ضمن برنامجي التعليم المهني الدولي (BTEC) ونظام الحقول، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أيار 2025، ولغاية مساء الخميس 15 أيار 2025، من خلال التقديم الإلكتروني حصريًا عبر الرابط: https://applyjobs.spac.gov.jo.



وبحسب الإعلان الصادر عن الوزارة، تشمل الشواغر المعلنة تخصصات مختلفة للذكور والإناث.



الشروط العامة للتقديم تشمل ما يلي: أن يكون المتقدم من مواليد 1/1/1985 فما بعد. أن لا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن "جيد". تقديم الطلب ضمن اللواء المحدد في بطاقة الأحوال المدنية فقط. ألا يكون المتقدم من المتقاعدين (مدنيين، عسكريين، أو ضمان اجتماعي).



ألا يكون قد تم عزله أو الاستغناء عن خدماته في القطاع العام سابقًا.



كما تشترط الوزارة في المتقدمين أن يكونوا أردنيين الجنسية، متمتعين بالأهلية القانونية، وألا يكونوا محكومين بجنايات أو جنح مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، وألا تكون لديهم مصالح تجارية تتعارض مع الوظيفة العامة، إضافة إلى ضرورة استيفاء كافة متطلبات إشغال الوظيفة.



الوثائق الأساسية المطلوبة:



صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية.



صورة عن معادلة الشهادات غير الأردنية.



صورة عن عضوية نقابة المهندسين (للوظائف الهندسية فقط).



ملاحظات هامة:



يتم تقديم الطلب إلكترونيًا فقط، ولن يُقبل أي طلب ورقي.



لن يُنظر بأي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد أو غير مكتمل الوثائق.





سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من قام بالتقديم يؤكد استلام طلبه.



لا يحق للمتقدم اختيار أكثر من وظيفة واحدة ضمن هذا الإعلان.

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