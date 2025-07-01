الثلاثاء 2025-07-01 01:08 م
 

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (2070) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية.


وأضافت الوزارة أن الترقيات جاءت كما يلي : (264) لرتبة معلم مساعد/ إداري مساعد، و(165) لرتبة معلم/مساند تربوي، و(330) لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و(1291) لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و(11) لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد، و(9) للجوائز.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

vgj

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير "تأمين رعاية" لعملائها

مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

فل

منوعات كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

هح

أخبار محلية منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن" للأعوام (2018 - 2024)

6ف5

منوعات السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكي-فيديو

سبائك ذهبية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة