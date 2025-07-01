اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (2070) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية.
وأضافت الوزارة أن الترقيات جاءت كما يلي : (264) لرتبة معلم مساعد/ إداري مساعد، و(165) لرتبة معلم/مساند تربوي، و(330) لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و(1291) لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و(11) لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد، و(9) للجوائز.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
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