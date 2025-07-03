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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 03-07-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.

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