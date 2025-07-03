اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

-
أخبار متعلقة
-
تحويلات بسبب أعمال صيانة لطريق السلام في اربد اعتباراً من السبت .. تفاصيل
-
العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء
-
وزيرة النقل تستقبل سفيرة جنوب افريقيا وتبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
-
وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر حزيران الماضي
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
اليرموك تستحدث برنامج اللغات الحديثة في اللغتين الإسبانية والإنجليزية
-
إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد
-
ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية