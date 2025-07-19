اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل برياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026/2025، خلال الفترة ما بين (10 - 24) / 8 / 2025. اضافة اعلان





ودعت أولياء الأمور إلى مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، أو صورة مصدقة عنها.