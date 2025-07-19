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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 19-07-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل برياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026/2025، خلال الفترة ما بين (10 - 24) / 8 / 2025.اضافة اعلان


ودعت أولياء الأمور  إلى مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، أو صورة مصدقة عنها.

 
 
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