اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

ودعت أولياء الأمور إلى مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، أو صورة مصدقة عنها.
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